Видеообзоры полуфиналов Шмидлова — Богдан и Арруабаррена — Якупович в Боготе

На соревнованиях в Боготе (Колумбия) завершились полуфинальные матчи. Первой участницей титульного поединка стала словачка Анна Шмидлова, уверенно победившая румынку Ану Богдан — 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. Шмидлова ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Богдан 1 эйс, 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором полуфинале испанка Лара Арруабаррена разгромила словенку Далилу Якупович — 6:1, 6:2. Поединок продлился всего 48 минут. Обе теннисистки сделали по одной двойной ошибке и ни разу не подали навылет. Лара реализовала 7 брейк-пойнтов из 14, а Далила — 2 из 2.