Шмидлова: до Боготы не выигрывала матчей в WTA полтора года

Словачка Анна Шмидлова прокомментировала свою победу над румынкой Аной Богдан (6:3, 6:2) в полуфинале турнира в Боготе. До этих соревнований чемпионка двух турниров WTA в 2015 году не выигрывала одиночных матчей на уровне WTA с соревнований в Люксембурге — 2016.



«Матч не был простым. Я очень нервничала, особенно в концовке, ощущала психологическое давление. На этом турнире я выиграла матч WTA впервые за полтора года. В полуфиналах и финалах я не играла уже очень давно. Конечно, я была очень рада тому, чего здесь добилась, но при этом очень, очень сильно хотела выиграть. Я понимала, что эта победа поможет мне, даст много очков, что я смогу вернуться в топ-100. Давление правда было велико, но я очень рада, что справилась. Думаю, я играла хорошо.



До того я играла в Боготе лишь однажды и потерпела пражение в первом круге. На этот раз приехала сюда заранее, дольше адаптировалась к высоте, ко всем условиям. Здорово вернуться на грунт. Я хорошо чувствую себя на протяжени всего времени, которое провела здесь. Думаю, мне удалось переломить свою неудачную серию. Финал должен получиться хорошим, и я с нетерпением жду его», — приводит слова Шмидловой официальный сайт WTA.

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