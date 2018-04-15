Рыбакина проиграла Шариповой в финале турнира в Стамбуле

Россиянка Елена Рыбакина в финале турнира ITF в Стамбуле с призовым фондом $ 60 тыс. проиграла Сабине Шариповой из Узбекистана со счётом 6:7 (0:7), 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. 18-летняя москвичка, занимающая 255-е место в рейтинге WТА, сделала 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок, реализовала 4 брейк-пойнта из 8 и проиграла 5 геймов на своей подаче.

За своё выступление в Стамбуле Рыбакина получил 48 очков. Это позволит ей подняться на 215-ю позицию в женской табели о рангах.

В парном разряде россиянки Анастасия Потапова и Ольга Дорошина (2) в финале уступили турчанке Айле Аксу и британке Харриет Дарт (4).