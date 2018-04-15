Видеообзоры полуфиналов Сандгрен — Карлович и Джонсон — Фритц в Хьюстоне

На турнире категории ATP 250 в Хьюстоне (США) определились финалисты в одиночном разряде. Теннис Сандгрен обеспечил соревнованиям чисто американский финал, победив 39-летнего хорвата Иво Карловича на двух тай-брейках — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4). Сандгрен пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и использовал 2 брейк-пойнта из 5. Карлович сделал 10 эйсов, 1 двойную и также реализовал 2 брейк-пойнта из 5.



Во втором полуфинале Стив Джонсон выиграл американское дерби у Тейлора Фритца — 7:5, 6:7 (4:7), 6:2. Джонсон сделал 8 эйсов, 4 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 15. На счету Фритца 5 подач навылет, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

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