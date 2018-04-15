Чхун Хён: горд, что стал самым высокорейтинговым игроком в Корее за всю историю

Южнокореец Чхун Хён прокомментировал своё попадание в топ-20 и то, что он установил новый рекорд по позиции в рейтинг-листе для южнокорейских теннисистов.



«Я горжусь тем, что стал самым высокорейтинговым игроком в истории корейского тенниса, но хочу подняться ещё выше. Тем не менее, это правда важная отсечка — стать лучшим корейцем в истории тенниса с точки зрения рейтинга. Раньше я никогда не говорил о своём рейтинге в своих интервью, потому что он улучшается каждую неделю, и мне было нечего сказать на этот счёт.



Я стараюсь хорошо выступать на всех типах покрытий. В этом сезоне у меня уже были хорошие результаты на харде. На грунте мне нужно быть осторожным и не травмироваться, потому что выступления здесь являются серьёзной проверкой на выносливость. Думаю, я покажу более хорошие результаты, чем год назад. Мозоли на ступнях меня больше не беспокоят», — приводит слова Хёна Tennis World USA.