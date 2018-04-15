Паес: задумывался об уходе из тенниса, но нужно зарабатывать на жизнь

44-летний индийский теннисист Леандер Паес, на прошлой неделе выигравший рекордный, 43-й парный матч в Кубке Дэвиса, признался, что за годы своей карьеры не раз думал о завершении карьеры.



«Я много раз задумывался об уходе из тенниса. Впервые я чуть было не завершил карьеру в 19 лет. За год до того я был первой ракеткой юниорского рейтинга и побеждал всех соперников, а потом за целый год не выиграл ни одного матча на профессиональном уровне и при этом почти не бывал дома. В теннисе, как индивидуальном виде спорта, со всеми проблемами приходится справляться самому, и я почти повесил ракетку на гвоздь, но потом подумал: „Что я делаю? Это же сумасшествие!“.



Потом я ещё несколько раз задумывался об уходе. В последний раз это было после победы на „Ролан Гаррос“ — 2016 в миксте с Мартиной Хингис. Я чувствовал, что добился за карьеру всего, чего мог, но потом подумал, что нужно продолжать играть и зарабатывать на жизнь.



Про Олимпиаду-2020 я пока не думал. Моя команда сейчас пытается найти для меня новую мотивацию, и пока сделать это не удаётся. Раньше это были победы на „Ролан Гаррос“, на US Open, затем, в последние пару лет — рекорд в Кубке Дэвиса.



Десять лет назад я тратил на подготовку по шесть — семь часов в день, и результаты приходили достаточно быстро. Теперь мне нужно заниматься по 10 — 12 часов. Это гораздо тяжелее. Тело требует больше растяжек, больше йоги, больше физической подготовки», — сказал Паес в интервью Times of India.

Паес установил рекорд Кубка Дэвиса по количеству побед в парных матчах