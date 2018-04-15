Звонарёва сыграет с Викмайер на старте WТА-челленджера в Китае

Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», экс-вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва выступит на турнире категории «WТА-челленджер» в Чжэнчжоу (Китай) с призовым фондом $ 125 тыс. В первом круге 33-летняя москвичка, занимающая 145-е место в рейтинге WТА, сыграет с бельгийкой Яниной Викмайер (6).

Ещё одна представительница России Виталия Дьяченко начнёт выступление матчем с японкой Михару Иманиси.

Первый и второй номера посева получили китаянки Чжан Шуай и Пэн Шуай соответственно.