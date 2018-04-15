Тони Надаль: думаю, в этом году Рафаэль может выиграть «Ролан Гаррос» в 11-й раз

Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, Тони, верит в 11-ю победу своего племянника на «Ролан Гаррос» в этом году.



«Когда Рафа выиграл свой первый турнир „Большого шлема“, первый „Ролан Гаррос“ в 2005 году, я подумал о Бьорне Борге, который для меня был лучшим игроком всех времён. Но он был таковым до Рафаэля, а сейчас я уже не знаю. Борг побеждал в Париже шесть раз. Я не думал, что Рафа победит десять раз, но каждый раз верил в его победу на ближайшем турнире.



Сейчас я думаю, что Рафа может выиграть в 11-й раз. Возможно, этого и не случится, но нельзя полностью выкладываться на тренировках и при этом не думать о целях, к которым стремишься, и не делать всё, чтобы достичь их. Победа на „Ролан Гаррос“ в этом году, безусловно, является его целью. Я всегда говорил ему, что прошлые победы ничего не значат, что каждый год нужно начинать всё сначала и доказывать всё заново», — приводит слова Тони Надаля Tennis World USA.