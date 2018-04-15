Сандгрен: у меня не было ощущения, что на этой неделе смогу выйти в финал

Американец Теннис Сандгрен, на двух тай-брейках победивший хорвата Иво Карловича в полуфинале турнира в Хьюстоне и вышедший в первый финал ATP в своей карьере, прокомментировал этот успех.



«У меня не было ощущения, что я смогу выйти в финал на этой неделе. Я просто пытался выиграть пару матчей матчей, но в итоге сумел добиться большего.



Думаю, за последний год я стал лучше справляться с ситуациями, когда что-то в матче идёт не так. У меня не было опыта игры на такой стадии и опыта приёме подач Карловича, как вы понимаете. Мне оставалось только отходить назад и гадать, когда я принимал его подачу, но я пытался подмечать, куда он чаще подаёт.



Второй сет был сложным. Я сделал три двойные ошибки подряд и позволил ему сделать обратный брейк. Дул сильный ветер, а Иво нравится забегать и мощно бить справа на приёме. Одна двойная превратилась в две, а потом в три», — приводит слова Сандгрена официальный сайт ATP.

Сандгрен стал первым финалистом турнира в Хьюстоне