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Сандгрен: у меня не было ощущения, что на этой неделе смогу выйти в финал

Сандгрен: у меня не было ощущения, что на этой неделе смогу выйти в финал
Теннис / ATP

Американец Теннис Сандгрен, на двух тай-брейках победивший хорвата Иво Карловича в полуфинале турнира в Хьюстоне и вышедший в первый финал ATP в своей карьере, прокомментировал этот успех.

«У меня не было ощущения, что я смогу выйти в финал на этой неделе. Я просто пытался выиграть пару матчей матчей, но в итоге сумел добиться большего.

Думаю, за последний год я стал лучше справляться с ситуациями, когда что-то в матче идёт не так. У меня не было опыта игры на такой стадии и опыта приёме подач Карловича, как вы понимаете. Мне оставалось только отходить назад и гадать, когда я принимал его подачу, но я пытался подмечать, куда он чаще подаёт.

Второй сет был сложным. Я сделал три двойные ошибки подряд и позволил ему сделать обратный брейк. Дул сильный ветер, а Иво нравится забегать и мощно бить справа на приёме. Одна двойная превратилась в две, а потом в три», — приводит слова Сандгрена официальный сайт ATP.

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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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