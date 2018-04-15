Хачанов победил Коккинакиса в первом круге «Мастерс 1000» в Монте-Карло

Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории «Мастерс 1000» в Монте-Карло, обыграв австралийца Танаси Коккинакиса (WC) в двух партиях — 7:5, 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. Хачанов 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 13. На счету Коккинакиса 3 эйса и 6 двойных. Брейк-пойнтов у Танаси не было.



Следующим соперником Карена станет кто-то из французов — или Адриан Маннарино (16), или Жиль Симон (WC). В третьем раунде в случае успеха Хачанов может сыграть с первой ракеткой мира и десятикратным чемпионом этого турнира, испанцем Рафаэлем Надалем.