Ивахненко выиграла соревнования ITF в Тунисе

Россиянка Валентина Ивахненко (2) в финале турнира ITF в Тунисе с призовым фондом $ 25 тыс. разгромила француженку Хлоэ Паке (5) со счётом 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты.

24-летняя представительница России, занимающая 185-е место в рейтинге WТА, обошлась без эйсов, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 8 и проиграла 1 гейм на своей подаче. За свой успех Ивахненко получит 50 очков.

В парном разряде россиянка Амина Аншба вместе с итальянкой Анастасией Гримальской (4) уступили в финале украинке Марине Чернышовой и австралийке Сеоне Мендес.