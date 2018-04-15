Джонсон: с кортом в Хьюстоне у меня связано много воспоминаний

Действующий чемпион турнира в Хьюстоне, американец Стив Джонсон, в субботу победивший своего соотечественника Тейлора Фритца в полуфинальном матче, поделился эмоциями после этого успеха.



«Я рад вновь выйти в финал. С этим кортом у меня связано много особенных воспоминаний. Здорово, что я снова сыграю здесь в решающем матче, буду бороться за титул. Во время полуфинала было ветрено, тень от солнца постоянно передвигалась по корту. Мне удалось сделать брейк на старте третьего сета, и это оказало большое влияние на исход матча», — приводит слова Джонсона официальный сайт тура.