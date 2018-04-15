Циципас, Эрбер, Шарди, Сеппи, Ивашка вышли в основную сетку в Монте-Карло

Определились все победители квалификации «Мастерс 1000» в Монте-Карло (Монако). Грек Стефанос Циципас уверенно победил боснийца Мирзу Башича — 6:1, 6:4. Итальянец Марко Чеккинато прошёл испанца Гильермо Гарсия-Лопеса — 6:4, 6:2. Француз Пьер-Юг Эрбер нанёс поражение словаку Андрею Мартину (6:3, 6:3). Его партнёр в парном теннисе Николя Маю проиграл другому французу, Жереми Шарди — 4:6, 1:6.



Итальянец Андреас Сеппи переиграл испанца Марселя Гранольерса со счётом 6:3, 6:3. Серб Душан Лайович оказался сильнее украинца Сергея Стаховского — 6:4, 6:4. Наконец, белорус Илья Ивашка победил немца Флориана Майера со счётом 7:5, 6:0.