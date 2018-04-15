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Андухар обыграл Эдмунда и завоевал титул на турнире в Марракеше

Андухар обыграл Эдмунда и завоевал титул на турнире в Марракеше
Теннис / ATP

Испанский теннисист Пабло Андухар стал победителем турнира в Марракеше (Марокко). В решающем поединке 355-я ракетка мира обыграл представителя Великобритании Кайла Эдмунда (2) со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность поединка составила 1 час 23 минуты. Андухар реализовал 6 брейк-пойнтов из 10, при этом он обошёлся без подач навылет и двойных ошибок. На счету Эдмунда 1 эйс и 7 упущенных брейк-пойнтов, британец избежал двойных ошибок.

Испанский теннисист завоевал четвёртый титул в карьере. Ранее он дважды побеждал на турнире в Касабланке и однажды первенствовал в Гштааде.

Марракеш 2018. Финал
15 апреля 2018 года, воскресенье. 16:00 МСК
Пабло
Андухар
Кайл
Эдмунд
6:2 6:2
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