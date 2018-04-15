Бренгл: во время допинг-тестов казалось, что мне режут руку

Американка Мэдисон Бренгл назвала причины, которые побудили её подать иск против Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной федерации тенниса (ITF), связанный с допинг-тестами. Теннисистка утверждает, что её здоровью был причинён вред в процессе взятия крови для допинговых проб. Она поделилась подробностями и рассказала о сложностях, которые возникли во время сдачи крови.



«Складывалось ощущение, что мне режут руку. Я кричала от боли, поскольку всё было неожиданно. Казалось, мне под кожу вводили не иглу, а кислотный раствор. У меня был приступ паники, а врачи предлагали просто завязать глаза», — сказала Бренгл в интервью New York Times.

Бренгл подала иск к WTA и ITF из-за проблем со здоровьем после допинг-тестов