Мертенс: дождь регулярно вносил коррективы, но это была замечательная неделя

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (2) прокомментировала победу над белоруской Ариной Соболенко со счётом 7:5, 6:2 в финале турнира в Лугано.



«Я хотела бы поблагодарить болельщиков. Спасибо большое, что пришли сегодня на стадион. Это замечательная неделя. Я провела много интересных матчей, хотя дождь регулярно вносил коррективы в расписание. Здорово, что мне удалось приехать в Лугано. Здесь отличная атмосфера, красочные пейзажи. Хочу поблагодарить всех представителей турнира, а также свою команду», — цитирует бельгийку официальный сайт WTA.



Мертенс завоевала третий одиночный титул на турнирах WTA.

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.