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Мертенс: дождь регулярно вносил коррективы, но это была замечательная неделя

Мертенс: дождь регулярно вносил коррективы, но это была замечательная неделя
Теннис / WTA

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (2) прокомментировала победу над белоруской Ариной Соболенко со счётом 7:5, 6:2 в финале турнира в Лугано.

«Я хотела бы поблагодарить болельщиков. Спасибо большое, что пришли сегодня на стадион. Это замечательная неделя. Я провела много интересных матчей, хотя дождь регулярно вносил коррективы в расписание. Здорово, что мне удалось приехать в Лугано. Здесь отличная атмосфера, красочные пейзажи. Хочу поблагодарить всех представителей турнира, а также свою команду», — цитирует бельгийку официальный сайт WTA.

Мертенс завоевала третий одиночный титул на турнирах WTA.

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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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