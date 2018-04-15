М. Зверев стартовал с победы на «Мастерсе» в Монте-Карло

Немецкий теннисист Миша Зверев вышел во второй круг турнира категории «Мастерс 1000» в Монте-Карло. В стартовом матче он обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (WC) со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:1. Во втором сете Зверев упустил преимущество в два гейма и довёл дело до третьей партии



Теннисисты провели на корте 2 часа 38 минут. На счету немца 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14. Канадец выполнил 3 эйса, допустил 6 двойных ошибок и упустил 4 брейк-пойнта.



Во втором круге немецкий спортсмен встретится с представителем Франции Люка Пуи, получившим от организаторов седьмой номер посева.