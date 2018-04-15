Лапко и Соболенко не смогли завоевать титул в парном разряде на турнире в Лугано

Белоруски Вера Лапко и Арина Соболенко не сумели завоевать титул на грунтовом турнире в Лугано (Швейцария). В решающем матче они уступили дуэту из Бельгии Кирстен Флипкенс/Элисе Мертенс (1) со счётом 1:6, 3:6.



Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. На счету победительниц 1 подача навылет и 5 реализованных брейк-пойнтов, им удалось избежать двойных ошибок. Белоруски допустили 3 двойные ошибки и упустили 5 брейк-пойнтов, им не удалось отметиться подачами навылет.



Мертенс завоевала второй титул на соревнованиях – ранее она обыграла Соболенко в финале одиночного турнира.