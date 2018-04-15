Чилич: хочу стать первой ракеткой мира

Хорватский теннисист Марин Чилич, занимающий третье место в рейтинге ATP, поделился ожиданиями от грунтового турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло.



«Чувствую себя очень хорошо. Я получил второй номер посева, поэтому ожидания стали немного другими. На мой взгляд, я способен выступить успешно на любом турнире в этом сезоне. Нужно верить в собственные силы и сосредоточиться на самой игре. Моя цель – стать первой ракеткой мира. Ради этого я упорно тружусь в течение каждого дня. Намного проще, когда есть долгосрочная цель, это позволяет сохранять мотивацию на высоком уровне», — приводит слова Чилича официальный сайт турнира.



Чилич, получивший второй номер посева, вступит в борьбу со второго круга. Его первым соперником станет победитель матча Фернандо Вердаско (Испания) – Пабло Куэвас (Уругвай).

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.