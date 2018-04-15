Тим: справиться с Надалем на грунте тяжело, но остальные соперники мне по силам

Теннисист из Австрии Доминик Тим рассказал о состоянии перед стартом турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло.



«Я почти полностью оправился от травмы лодыжки, хотя периодически испытываю болезненные ощущения. Моё состояние пока нельзя назвать оптимальным, но при этом нет никакого риска. Я могу спокойно играть, не беспокоясь о ноге. В этом сезоне у меня было больше времени на подготовку к грунтовому сезону, поэтому я способен показать хорошие результаты. Справиться с Надалем очень тяжело, но обыграть других соперников мне по силам», — цитирует австрийца официальный сайт турнира.



Тим, посеянный под пятым номером, начнёт борьбу со второго круга. В стартовом матче он встретится с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) – Робин Хасе (Нидерланды).

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.