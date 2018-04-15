Хромачёва завоевала титул в парном разряде на турнире в Боготе

Россиянка Ирина Хромачёва и словенка Далила Якупович стали победительницами турнира в Боготе (Колумбия) в парном разряде. В решающем матче они переиграли представительницу Колумбии Мариану Дуке-Мариньо и аргентинку Надию Подорску со счётом 6:3, 6:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. На счету победительниц 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7, подач навылет у них не было. Представительницы Южной Америки допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 6, им не удалось отметиться эйсами.



В финале турнира в одиночном разряде испанка Лара Арруабаррена встретится со словачкой Анной Шмидловой.

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.