Андухар: в финале мне удалось показать солидную игру

Испанский теннисист Пабло Андухар поделился эмоциями после победы на турнире в Марракеше (Марокко). В решающем матче он обыграл британца Кайла Эдмунда (2) со счётом 6:2, 6:2.



«Я играл здорово в течение всего матча. Эдмунд – очень сильный игрок, который часто атакует, поэтому я хотел измотать его. Мне удалось показать солидную игру, что не может не радовать. Я всегда верил, что могу вернуться на высокий уровень, иначе не стал бы продолжать карьеру», — цитирует испанца официальный сайт ATP.



Андухар завоевал четвёртый титул на турнирах ATP. Испанец получил 250 рейтинговых очков и заработал $ 85 тыс.

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