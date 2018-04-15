Гоффен: мне нравятся условия, которые созданы в Монте-Карло

Теннисист из Бельгии Давид Гоффен, занимающий 10-е место в рейтинге ATP, нацелен на успешное выступление в ходе грунтового сезона. Гоффен оправился от повреждения глаза, которое он получил во время турнира в Роттердаме.



«Мне нравятся условия, которые созданы в Монте-Карло. Я доволен и грунтовым покрытием. Надеюсь, что проведу много матчей. Мне необходимо получить игровой ритм, чтобы преуспеть в ходе грунтового сезона», — приводит слова игрока официальный сайт турнира.



Гоффен, получивший от организаторов соревнований в Монте-Карло шестой номер посева, пропустит стартовый раунд. Его первым соперником станет победитель матча Денис Шаповалов (Канада) – Стефанос Циципас (Греция, Q).

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.