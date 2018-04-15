Эдмунд: турнир в Марракеше сложился хорошо, несмотря на поражение в финале

Британский теннисист Кайл Эдмунд (2) поделился впечатлениями от выступления в одиночном разряде на турнире в Марракеше (Марокко). В финальном матче он уступил испанцу Пабло Андухару со счётом 2:6, 2:6.



«Турнир сложился для меня хорошо, я приобрёл важный опыт. Я провожу хороший сезон, хотя в прошедшем матче добился не того результата, на который рассчитывал. Впрочем, я могу занести эту неделю себе в актив», — приводит слова Эдмунда официальный сайт ATP.



Эдмунд за выступление на турнире получил 150 рейтинговых очков и заработал $ 44 770.