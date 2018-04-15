Чорич: надеюсь, мы сможем обойти Надаля и Федерера в ближайшие годы

Хорватский теннисист Борна Чорич рассчитывает, что в ближайшее время молодым спортсменам удастся обойти испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.



«На мой взгляд, молодые теннисисты смогут обойти Надаля и Федерера, когда они остановятся. Это очень сложно. Лидеры находятся в хорошей форме и демонстрируют невероятный теннис. Их очень тяжело обыграть, это произойдёт не так быстро. Надеюсь, что мы сумеем сместить Рафу и Роджера с трона в ближайшие годы», — сказал Чорич в интервью Gazzetta dello Sport.

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