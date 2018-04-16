Гоффен: любой теннисист хочет обыграть Надаля на грунте

Бельгийский теннисист Давид Гоффен считает испанца Рафаэля Надаля фаворитом турнира в Монте-Карло.



«Надаль не так давно оправился от травмы, но грунт – его любимое покрытие. Рафа делает серьёзную ставку на эту часть сезона. Он является игроком, которого все хотят обыграть на грунтовом покрытии. Что касается меня, то я чувствую себя прекрасно и готов к турниру в Монте-Карло», — сказал Гоффен в интервью Gazzetta dello Sport.



Гоффен (6) во втором круге встретится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) – Стефанос Циципас (Греция, Q).

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.