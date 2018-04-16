Мертенс поднялась на 7-ю позицию в чемпионской гонке WTA, Касаткина — 9-я

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 16 апреля бельгийка Элисе Мертенс поднялась на седьмую строчку. Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на девятой позиции.
Чемпионская гонка WTA. 16 апреля
1 (1). Каролина Возняцки (Дания) — 2760.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 2385.
3 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 2055.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 1755.
5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 1621.
6 (6). Наоми Осака (Япония) — 1521.
7 (10). Элисе Мертенс (Бельгия) — 1476.
8 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1351.
9 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 1323.
10 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 1250.
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44 (43). Анна Блинкова (Россия) — 438…
58 (54). Елена Веснина (Россия) — 357...
70 (65). Екатерина Макарова (Россия) — 305...
83 (75). Мария Шарапова (Россия) — 251...
87 (79). Софья Жук (Россия) — 235.