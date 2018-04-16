Иснер занял 5-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Эдмунд — 7-ю

«Мама сообщила, что у неё четвёртая стадия рака. Я повесил трубку и зарыдал»

Джон Иснер стал четвёртым игроком, выполнившим 10 тысяч эйсов. Дойти до этого рубежа и выиграть в Майами ему помогла мама, победившая рак.