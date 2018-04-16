Иснер занял 5-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Эдмунд — 7-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP американец Джон Иснер поднялся на пятую строчку, британец Кайл Эдмунд — на седьмую. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на 26-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 16 апреля
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 3110.
2 (2). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 2120.
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 1470.
4 (4). Чхун Хён (Южная Корея) — 1280.
5 (6). Джон Иснер (США) — 1085.
6 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1070.
7 (11). Кайл Эдмунд (Великобритания) — 935.
8 (7). Александр Зверев (Германия) — 925.
9 (8). Диего Шварцман (Аргентина) — 825.
10 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 815.
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26 (24). Даниил Медведев (Россия) — 487.
27 (25). Карен Хачанов (Россия) — 485...
36 (33). Андрей Рублёв (Россия) — 395...
62 (67). Евгений Донской (Россия) — 287...
88 (113). Алексей Ватутин (Россия) — 210.