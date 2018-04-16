Рублёв поднялся на 33-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 16 апреля россиянин Андрей Рублёв поднялся на 33-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 16 апреля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670.
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4925.
5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4635.
6 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4470.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3665.
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3390.
9 (9). Джон Иснер (США) — 3125.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110.
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33 (35). Андрей Рублёв (Россия) — 1378...
38 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1255...
49 (48). Даниил Медведев (Россия) — 984...
87 (85). Евгений Донской (Россия) — 673...
97 (96). Михаил Южный (Россия) — 616.
Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.