Фритц занял вторую позицию в чемпионской гонке U21, Рублёв — 4-й

Американец Тейлор Фритц поднялся на вторую строчку строчку в чемпионской гонке U21. Россиянин Андрей Рублёв сохранил за собой четвёртую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 16 апреля
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 925.
2 (3). Тейлор Фритц (США) — 486.
3 (2). Фрэнсис Тиафо (США) — 433.
4 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 395.
5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 370.
6 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 315.
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 229.
8 (8). Марк Полманс (Австралия) — 190.
9 (9). Майкл Ммо (США) — 155.
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 140.
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На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.