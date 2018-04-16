Мертенс: я способна на многое, но нужно продолжать упорно работать

Бельгийская теннисистка Элисе Мертене стала триумфатором турнира в Лугано. Сначала она завоевала титул в одиночном разряде, а затем победила в паре с Кирстен Флипкенс.



«У меня нет каких-либо ожиданий. Я понимаю, что способна на многое, когда хорошо готова в физическом и психологическом плане. Впрочем, нужно продолжать упорно работать, чтобы в каждом матче демонстрировать свой лучший теннис. На грунтовом покрытии приходится вести напряжённую борьбу за каждый розыгрыш. Нужно действовать в агрессивном ключе, но при этом можно столкнуться с серьёзными проблемами, если переусердствовать. На мой взгляд, на грунте важно чувствовать себя уверенно и работать над подачей», — сказала Мертенс в интервью официальному сайту WTA.



В этом сезоне 22-летняя спортсменка завоевала второй титул. В начале года она победила на соревнованиях в Хобарте, а также дошла до полуфинала Australian Open.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.