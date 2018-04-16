Джокович не сыграет в парном разряде в Монте-Карло

Сербский теннисист Новак Джокович пропустит парный турнир в Монте-Карло. Он должен был сыграть в паре с соотечественником Филипом Краиновичем, но теннисист снялся с турнира из-за повреждения. Краинович отказался от участия за несколько минут до выхода на корт в матче с итальянцем Паоло Лоренци, сообщает Tennis World USA.

Краинович уже на протяжении нескольких месяцев испытывает проблемы со ступнёй левой ноги. Из-за этого он пропустил турнир в Австралии в 2018 году.

Сербскую пару в Монте Карло заменят Дамир Джумхур и Айсам-Уль-Хак Куреши. Они сыграют с победителями турнира в Австралии 2015 года Фабио Фоньини и Симоне Болелли. В одиночном разряде Краиновича заменил Пьер-Юг Эрбер.