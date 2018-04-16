А. Зверев: мой отец — лучший тренер мира

Немецкий теннисист Александр Зверев перед стартом турнира в Монте-Карло рассказал об отношении к грунтовым кортам и оценил помощь своего тренера и отца Александра Зверева-старшего.



«По правде говоря, я не переживаю по поводу перехода на грунтовое покрытие. Меня больше заботит собственная игра. Я дважды играл в финалах «Мастерсов» на харде и сумел выиграть один из них. В прошлом году мне удалось завоевать два титула по окончании травяного сезона. Гораздо важнее, как я чувствую себя на корте. Конечно, игра на грунте меняется, но я по-прежнему получаю удовольствие.



Я неоднократно говорил, что со мной работает лучший тренер мира. Мой отец сумел создать двух игроков топ-30 из ничего. Один из них выиграл два «Мастерса» к 20 годам. У второго иной игровой стиль, он любит выходить к сетке. Я доволен своим тренером», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.