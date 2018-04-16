Тим: я вырос на грунтовом покрытии

Австрийский теннисист Доминик Тим перед стартом на турнире в Монте-Карло рассказал о своём самочувствии после травмы и поделился впечатлениями от игры на грунте.

«Иногда ещё возникают болевые ощущения, если не так поставишь ногу, но в целом я полностью удовлетворён собственной реабилитацией.

Для меня игра на грунте абсолютно естественна, нет никаких проблем. Я просто захожу на корт и чувствую себя комфортно, я буквально рос на таком покрытии. Конечно, к грунту нужно адаптироваться, но сложностей с этим не возникает.

Сейчас для меня наступает важная часть сезона. Я буду испытывать давление, мне нужно набирать больше очков. Если это не удастся, я упаду в рейтинге ATP. Тем не менее пока я расслаблен. Пока настраиваюсь на то, чтобы набрать оптимальную форму во время сезона турниров на грунте», — цитирует Тима Ubitennis.net.

24-летний теннисист был вынужден пропустить турнир в Майами и матчи Кубка Дэвиса из-за травмы лодыжки правой ноги. В Монте-Карло первым соперником Тима будет победитель матча Андрей Рублёв (Россия) – Робин Хасе (Нидерланды).