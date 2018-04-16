Звонарёва проиграла Викмайер в первом круге турнира в Чжэнчжоу

Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», экс-вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва не смогла пробиться во второй круг турнира категории «WТА-челленджер» в Чжэнчжоу (Китай) с призовым фондом $ 125 тыс. На старте соревнований она проиграла бельгийке Янине Викмайер (6) со счётом 3:6, 4:6. Поединок продолжался 1 час 20 минут. Вера 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Викмайер поспорит с китаянкой Сиюй Ван (WC).