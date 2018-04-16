М. Брайан: мы с братом добились успеха, поскольку играем вместе с шести лет

Американский теннисист Майк Брайан, неоднократно побеждавший на турнирах «Большого шлема» в парном разряде, назвал рецепт успеха. Майк выступает в дуэте с братом-близнецом Бобом.



«Я не считаю, что причина успеха кроется в особой связи, которая есть у близнецов. Гораздо важнее, что мы играем вместе с шести лет. Каждый из нас знает, что нужно делать и в какой точке корта находиться в тот или иной момент поединка. Всё складывается хорошо. Когда мы демонстрируем хороший теннис, может сложиться ощущение, что нас связывает невидимая верёвка. В подобной ситуации очень важно действовать сплочённо», — сказал Майк в интервью Houston Chronicle.