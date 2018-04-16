Чилич: грунтовый сезон — самый важный отрезок года

Хорватский теннисист Марин Чилич перед стартом турнира в Монте-Карло отметил значимость грунтового сезона. В прошлом году спортсмен дошёл до четвертьфинала на грунтовых турнирах в Монте-Карло, Риме и на «Ролан Гаррос». Кроме того хорват завоевал титул в Стамбуле.



«В прошлом сезоне я отлично выступил на грунтовых турнирах. Этот период очень важен с точки зрения подготовки к травяному сезону. Если год разделить на три части, то я скажу, что отрезок с апреля по июль — самый важный. В этот момент приходится проводить довольно много матчей», — цитирует Чилича официальный сайт тура.



Чилич, получивший на турнире в Монте-Карло второй номер посева, вступит в борьбу со второго круга. Его первым соперником станет победитель матча Фернандо Вердаско (Испания) – Пабло Куэвас (Уругвай).

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.