Баутиста-Агут победил Гоёвчика на старте турнира в Монте-Карло

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (11) вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в двух партиях обыграв представителя Германии Петера Гоёвчика со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Роберто 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований в Монте-Карло Баутиста-Агут поспорит с победителем матча Бенуа Пэр (Франция) — Фелисьяно Лопес (Испания).