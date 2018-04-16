Рамос-Виньолас стартовал с победы на «Мастерсе» в Монте-Карло

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. 15-й номер посева обыграл представителя США Джареда Доналдсона со счётом 6:3, 6:3.



Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. Рамос-Виньолас выполнил 5 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету американца 4 эйса, 6 ошибок на подаче и 9 упущенных брейк-пойнтов.



За выход в третий круг Рамос-Виньолас поспорит либо с американцем Теннисом Сандгреном, либо с немцем Филиппом Кольшрайбером.