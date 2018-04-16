Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / ATP /

Рамос-Виньолас стартовал с победы на «Мастерсе» в Монте-Карло

Рамос-Виньолас стартовал с победы на «Мастерсе» в Монте-Карло
Теннис / ATP

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. 15-й номер посева обыграл представителя США Джареда Доналдсона со счётом 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. Рамос-Виньолас выполнил 5 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету американца 4 эйса, 6 ошибок на подаче и 9 упущенных брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Рамос-Виньолас поспорит либо с американцем Теннисом Сандгреном, либо с немцем Филиппом Кольшрайбером.

Монте-Карло 2018. 1-й круг
16 апреля 2018 года, понедельник. 12:10 МСК
Джаред
Доналдсон
Альберт
Рамос-Виньолас
3:6 3:6
Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент