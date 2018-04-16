Мойя: приходится уговаривать Надаля не участвовать во всех турнирах подряд

Бывший испанский теннисист Карлос Мойя, который входит в команду тренеров первой ракетки мира Рафаэля Надаля, рассказал о работе со спортсменом.

«Он хочет принимать участие во всех турнирах, хочет постоянно играть, но понимает, что становится старше. Я был таким же в бытность игроком. Теперь я изменился. И я должен иногда убеждать Рафаэля, что было бы целесообразно скорректировать планы, сократить количество турниров, чтобы продлить карьеру.

Он хорошо воспринимает это. Гораздо труднее ему пережить травмы, они наносят больший вред, чем поражения. В этом году Рафа начинает сезон на грунте с меньшей уверенностью в собственных силах, т.к. он играл гораздо меньше, чем обычно. Но если он избежит травм, то проведёт отличный сезон», — цитирует Мойю AS.