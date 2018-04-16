Рублёв одолел Хасе и сыграет с Тимом на «Мастерсе» в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в трёх партиях обыграв представителя Нидерландов Робина Хасе со счётом 7:6 (9:7), 2:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 30 минут. Андрей дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Хасе в Монте-Карло.

За выход в третий круг турнира в Монте-Карло Рублёв поспорит с представителем Австрии Домиником Тимом, посеянным под пятым номером.