Рублёв одолел Хасе и сыграет с Тимом на «Мастерсе» в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в трёх партиях обыграв представителя Нидерландов Робина Хасе со счётом 7:6 (9:7), 2:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 30 минут. Андрей дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Хасе в Монте-Карло.
За выход в третий круг турнира в Монте-Карло Рублёв поспорит с представителем Австрии Домиником Тимом, посеянным под пятым номером.
Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.