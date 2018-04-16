Чорич обыграл Беннето на старте турнира в Монте-Карло

Теннисист Борна Чорич вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. В стартовом матче хорват одолел представителя Франции Жюльена Беннето со счётом 6:2, 6:3.



Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. Чорич выполнил 8 подач навылет и 4 раза взял чужую подачу. На счету Беннето 1 эйс и 2 ошибки на подаче. Хорват обошёлся без двойных ошибок, а француз упустил 2 брейк-пойнта.



Во втором круге Чорич, занимающий 39-е место в рейтинге WTA, встретится с победителем сербского противостояния Новак Джокович (9) – Душан Лайович (Q).

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.