Дисквалифицированный за употребление кокаина Эванс сыграет на турнире в Глазго

Бывшая 41-я ракетка мира британец Дэн Эванс, дисквалифицированный за употребление кокаина, примет участие в турнире серии «Челленджер» в Глазго. Спортсмен получил от организаторов «уайлд-кард» на турнир, стартующий 28 апреля.

«Благодарен организаторам за приглашение. Пока я находился вне тенниса, узнал много о себе. Ещё раз убедился, что люблю теннис», — цитирует Эванса BBC.

Британец был дисквалифицирован в октябре прошлого года на один год. Следы кокаина были обнаружены в допинг-пробе спортсмена, взятой после турнира в Барселоне. Дисквалификация Эванса истечёт 23 апреля.