Раонич лишь в трёх сетах обыграл теннисиста из Монако в первом круге Монте-Карло

Канадец Милош Раонич (14) на старте «Мастерс-1000» в Монте-Карло (Монако) лишь в трёх партиях обыграл местного теннисиста, 21-летнего Лукаса Катарину, занимающего 365-ю строчку рейтинг-листа — 3:6, 6:2, 6:3.



Поединок продолжался 2 часа 10 минут. Раонич выполнил 22 эйса, допустил 3 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Катарины 2 подачи навылет, 8 двойных и 1 заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.



Во втором раунде Раонич сыграет или с боснийцем Дамиром Джумхуром, или с итальянцем Марко Чеккинато (Q).