Шарапова сыграет на турнире в Сан-Хосе в конце июля — начале августа

Россиянка Мария Шарапова, занимающая сейчас 42-ю строчку рейтинг-листа, выступит на турнире категории Premier в Сан-Хосе (США), который пройдёт на харде с 30 июля по 5 августа. Об этом сообщает официальный «твиттер» турнира.

Ещё в прошлом году эти соревнования проводились в Стэнфорде, но организаторы не смогли договориться с местным университетом, предоставлявшим свои корты. В результате турнир переехал в Сан-Хосе, где также будет проводиться на университетских кортах.



В нынешнем сезоне Шарапова была в полуфинале турнира в Шэньчжэне, в третьем круге Australian Open, а затем потерпела поражения на старте соревнований в Дохе и Индиан-Уэллсе.