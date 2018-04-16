Видеообзор матча Джокович — Лайович на турнире в Монте-Карло

Серб Новак Джокович (9) одержал первую победу после завершения Australian Open — 2018, разгромив своего соотечественника Душана Лайовича (Q) в первом круге «Мастерс-1000» в Монте-Карло — 6:0, 6:1. Джокович прервал серию из трёх поражений подряд, а также выиграл первый же матч после возвращения к своему тренеру — Мариану Вайде.



Теннисисты провели на корте 57 минут. Джокович выполнил 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Лайовича 1 двойная и 4 упущенных брейк-пойнта. Подач навылет у него не было.



Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.