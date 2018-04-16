Димитров: могу хорошо играть на грунте, я вырос на этом покрытии

Болгарин Григор Димитров в преддверии старта на турнире категории «Мастерс 1000» в Монте-Карло рассказал о своём отношении к песчаному покрытию.



«Я вырос на грунте, в юности провёл несколько лет в Испании, так что я знаю, что могу хорошо играть на грунте. В прошлом году мне немного не везло на грунтовых турнирах, но сейчас идёт новый сезон. Я стал на год старше, опытнее, взрослее. Прошлый сезон многому меня научил. Я продолжаю расти, продолжаю работать над собой», — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP.