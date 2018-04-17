Нисикори: было приятно взять у Бердыха реванш за 2012 год

Японец Кей Нисикори прокомментировал свою победу над чехом Томашем Бердыхом (12) в первом круге «Мастерс 1000» в Монте-Карло со счётом 4:6, 6:2, 6:1. Они уже встречались на этом турнире в 2012 году, когда Кей впервые выступал здесь, и тогда Томаш взял верх в трёх партиях, также одержав волевую победу.



«Я не нервничал, но начало матча было сложным. Первая игра на грунте в сезоне вообще никогда не бывает простой. Сложно ожидать, что сразу будешь готов на сто процентов.



В целом я доволен, это хороший старт. Надеюсь продолжить в том же духе. Мне очень приятно вернуться на этот замечательный турнир, на котором я впервые сыграл шесть лет назад. Было приятно взять у Томаша реванш. Во втором и третьем сетах я почувствовал игру, здорово реагировал на удары, и Томашу было тяжело. В этом сезоне я провёл не очень много матчей и рад победе. Надеюсь, что мне удастся постепенно наращивать уверенность в своих силах на грунте», — приводит слова Нисикори официальный сайт турнира.

Во втором круге Нисикори сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.