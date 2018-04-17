Федерер — первый теннисист, пробывший в топ-4 700 недель

Швейцарец Роджер Федерер установил очередной рекорд, связанный с позицией в рейтинг-листе. 36-летний теннисист стал первым игроком в истории мужского тура, который провёл 700 недель в топ-4 — то есть больше 13 лет.



Ранее Федерер стал первым теннисистом, проведшим 600 недель в топ-3 и 500 недель в топ-2. Кроме того, в конце октября 2012 года Роджер стал первым игроком в истории мужского тенниса, которому удалось пробыть больше 300 недель на первой строчке. К настоящему моменту Федерер пробыл лидером мирового рейтинг-листа 308 недель.

Федерер стал первым игроком, проведшим 500 недель в топ-2

Муза для Федерера. Как Мирка повлияла на карьеру нестареющего швейцарца 11 апреля Роджер и Мирка Федереры отметят девятилетие свадьбы. Роджер признался: именно жена убедила его в том, что надо продолжить карьеру.