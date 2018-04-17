Рамос-Виньолас: у меня осталось множество тёплых воспоминаний с прошлого года

Испанец Альберт Рамос-Виньолас, в прошлом году обыгравший на «Мастерс 1000» в Монте-Карло, среди прочих, британца Энди Маррея и хорвата Марина Чилича и вышедший в финал, прокомментировал свою победу над американцем Джаредом Доналдсоном (6:3, 6:3) в стартовом матче нынешнего розыгрыша.



«Я очень рад вернуться в Монако и вновь сыграть на этом фантастическом турнире. С прошлого года у меня осталось множество тёплых воспоминаний. Здорово, что я уверенно выиграл первый матч, потому что всегда важно хорошо стартовать. Надеюсь, мне удастся показать здесь такой же хороший теннис, как в прошлом году», — приводит слова Рамос-Виньоласа официальный сайт турнира.

